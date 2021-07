Präsidialamt: Japan-Besuch von Präsident Moon noch ungewiss

Photo : YONHAP News

Es ist laut einem leitenden Beamten des Präsidialamtes noch ungewiss, ob ein Japan-Besuch von Präsident Moon Jae-in und ein Gipfeltreffen zwischen Seoul und Tokio zustande kommen.Entsprechendes erklärte der Beamte am Montag in einer schriftlichen Mitteilung an die Presse. Er wollte einen japanischen Bericht, nach dem das erste Spitzengespräch zwischen Moon und dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga am Freitag stattfinden werde, nicht bestätigen.Der Beamte sprach von einem noch ungenügenden Ergebnis, obwohl beide Staaten derzeit über die Angelegenheit sprächen. Zudem gebe es vonseiten Japans keine überzeugende Maßnahme wegen des zuletzt aufgekommenen Hindernisses für das Gespräch, hieß es.Die südkoreanische Regierung hatte bisher betont, dass für ein Gipfeltreffen Ergebnisse vorausgesetzt werden müssten, die die Bürger überzeugen könnten.Zudem wurde ein Gipfel offenbar unwahrscheinlich, weil Japan noch keine offizielle Maßnahme gegen eine vulgäre Äußerung des japanischen Gesandten Hirohisa Soma in Seoul in Bezug auf Präsident Moon ergriff.Für ein Gipfelgespräch am Freitag müsste das Personal am Dienstag abreisen, weil es sich in eine dreitägige Quarantäne begeben muss. Daher muss spätestens heute feststehen, ob Präsident Moon Japan besuchen wird. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass kein Besuch zustande kommt, sollte Japan bis heute keine überzeugenden Argumente für eine Abhaltung eines Gipfels sowie personelle Maßnahmen wegen der umstrittenen Äußerung des Diplomaten bekannt geben.Der präsidiale Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, Park Soo-hyun, hatte in einem Radioprogramm Japan zu einer Haltungsänderung aufgefordert. Man warte darauf, dass Japan auf das Wohlwollen der Republik Korea mit Aufrichtigkeit antworten werde, hieß es.