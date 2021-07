Politik Regierung und Regierungspartei vereinbaren stärkere Corona-Hilfe für Kleinunternehmer

Regierung und regierende Minjoo-Partei Koreas wollen das Volumen der in einem neuen Nachtragshaushalt vorgesehenen Corona-Hilfe für Kleinunternehmer vergrößern und die Hilfe rasch auszahlen.



Darauf verständigten sich beide Seiten bei einer Sitzung am Montag. Anlass ist, dass infolge der verschärften Corona-Regeln landesweit die pandemiebedingten Verluste der Kleinunternehmer größer wurden als zur Zeit der Aufstellung des Nachtragshaushalts absehbar war.



Song Young-gil, Chef der Regierungspartei, sagte, eine zusätzliche Entschädigung für Verluste sei unvermeidbar, weil sich nach der Einreichung des Extrabudgets die Situation der Seucheneindämmung deutlich verschlechtert habe. Zudem könnten lediglich 0,3 Prozent der Kleinunternehmer den Höchstbetrag von neun Millionen Won erhalten.



Das Extrabudget, über das die Nationalversammlung derzeit berät, sieht vor, dass den Kleinunternehmern bis zu neun Millionen Won (7.850 Dollar) pro Kopf gezahlt würden, um deren bis Juli erlittene Schäden auszugleichen. Beide Seiten beabsichtigen, die Höhe anzuheben und den Kreis derer, denen die Maximalsumme ausgezahlt wird, zu erweitern.



Die Regierung teilte ihrerseits die Absicht mit, nach Wegen zur Aufstockung der Finanzhilfe zu suchen.



Ministerpräsident Kim Boo-kyum versprach, Maßnahmen für eine bessere Unterstützung auszuarbeiten und unter anderem für Kleinunternehmer und Selbstständige mehr zu zahlen.



Sollte das Parlament die zusätzlichen Hilfen bewilligen, will die Regierung am 17. August mit der Auszahlung der Gelder beginnen.