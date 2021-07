Sport Hauptkontigent des südkoreanischen Olympiateams nach Tokio aufgebrochen

Das Hauptkontingent des südkoreanischen Teams für die Olympischen Spiele ist am Montag nach Tokio aufgebrochen.



Die Gruppe aus 69 Personen, darunter Athletinnen und Athleten in den Sportarten Bogenschießen, Gymnastik, Tischtennis und Fechten sowie Funktionäre, reiste am Flughafen Incheon ab. Nach der Ankunft am Flughafen Tokio-Narita werden sie im Anschluss an die Einreisekontrollen ins olympische Dorf weiterfahren.



Die Segelmannschaft war am 13. Juli als erste in Japan eingetroffen. Die Fußballmannschaft der Männer kam am Samstag in Tokio an. Am Sonntag trafen der Sportschütze Jin Jong-oh und der Tennisspieler Kwon Soon-woo dort ein.



Am Dienstag wird die Volleyballmannschaft der Frauen in Tokio erwartet, am Mittwoch werden die Taekwondo-, Judo- und Rugby-Teams folgen.



Südkorea schickt 232 Athletinnen und Athleten sowie 122 Funktionäre zu den Olympischen Spielen. Das Ziel lautet, sieben Gold-, elf Silber- und 14 Bronzemedaillen zu gewinnen und somit das fünfte Mal in Folge unter die ersten Zehn der Gesamtwertung zu kommen.