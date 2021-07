Staatspräsident Moon reist nicht nach Tokio

Photo : YONHAP News

Das anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Tokio angestrebte Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Japan wird nicht stattfinden.Der präsidiale Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, Park Soo-hyun teilte mit, das Präsidialamt habe beschlossen, dass Präsident Moon anlässlich der olympischen Spiele die japanische Hauptstadt nicht besuchen werde. Seoul und Tokio hätten bedeutungsvolle Gespräche über die zukunftsorientierten Beziehungen sowie die aktuellen Angelegenheiten in Bezug auf Fragen zur Vergangenheit geführt, um das Gipfeltreffen zustande zu bringen.Die Gespräche seien in positiver Atmosphäre geführt worden, so dass es Annäherungen gegeben habe. Dennoch habe es für die Einigung auf einen Gipfel nicht gereicht, hieß es.Die südkoreanische Regierung hoffe, dass Japan die olympischen Spiele ohne Sicherheitsprobleme erfolgreich austragen werde, hieß es weiter.