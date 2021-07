Präsidialamt: Moon kommt nicht zur Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Japan

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in wird nicht zur Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Tokio kommen.Das gab das südkoreanische Präsidialamt am Montag bekannt. Damit ist faktisch auch ein Spitzentreffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga ausgeschlossen.Der für öffentliche Kommunikation zuständige Sekretär Park Soo-hyun teilte die Entscheidung am Montag mit. Damit wurde ein zuvor am Tag veröffentlichter Bericht der japanischen Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" zurückgewiesen, dass Moon zur Eröffnungsfeier kommen und ein Gespräch mit Suga führen werde.Beide Länder hätten bedeutungsvolle Diskussionen zu anstehenden historischen Fragen und dem Kurs ihrer zukunftsorientierten Zusammenarbeit gehabt, während sie gleichzeitig die Möglichkeit eines Gipfeltreffens im Zeitraum der Tokio-Spiele berücksichtigt hätten.Auch hätten Unterschiede hinsichtlich des Verständnisses über diese Fragen in beträchtlicher Weise verringert werden können. Dies sei aber nicht genug gewesen, um Aussichten auf ein Ergebnis bei dem Spitzengespräch haben zu können. Auch seien vor der Entscheidung sämtliche andere Situationen berücksichtigt worden, sagte der Sprecher.Zuletzt hatte Japans stellvertretender Botschafter in Seoul mit einer vulgären Bemerkung das Verhältnis zusätzlich belastet. Auf eine Reporterfrage zu Moons Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen solle der Diplomat dem Vernehmen nach gesagt haben, dass Moon sich nur selbst befriedigen wolle.Unterdessen entschuldigte sich Japans Chefkabinettssekretär Katsunobu Kato am Montag für die anzügliche Bemerkung des Diplomaten. Die Wortwahl sei ungeachtet des Kontextes und der Bedingungen für einen Diplomaten äußerst unangemessen gewesen. Konsequenzen hatte die verbale Entgleisung für den Diplomaten bislang aber offenbar nicht.Sprecher Park sagte, die südkoreanische Regierung hoffe auf sichere und erfolgreiche olympische Spiele, da es sich um ein Fest des Friedens der ganzen Welt handele.