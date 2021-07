Japans Premier hofft auf weitere Kommunikation mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga hofft auf eine weitere Kommunikation mit Südkorea.Er hoffe, dass beide Länder wieder gesunde Beziehungen herstellen können, sagte er am Montag Reportern, nachdem bekannt geworden war, dass Südkoreas Präsident Moon Jae-in nicht zur Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Tokio kommt.Er würde Moon mit diplomatischer Höflichkeit empfangen, sollte er Japan besuchen. Zudem messe er den besten Wünschen Seouls für erfolgreiche Spiele eine hohe Bedeutung bei.Die Hoffnung auf eine fortgesetzte Kommunikation mit der südkoreanischen Regierung sei eine beständige Position Japans, um wieder gesunde Beziehungen herstellen zu können.Zu der Bemerkung eines japanischen Diplomaten über Präsident Moon sagte Suga, diese sei äußerst unangemessen und bedauerlich.Auf eine Reporterfrage zu Moons Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen soll der stellvertretende Botschafter in Südkorea, Hirohisa Soma, gesagt haben, dass Moon sich nur selbst befriedigen wolle.