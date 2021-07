Regierungspartei verschiebt angesichts Corona-Lage Vorwahlen zur Präsidentenwahl

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierungspartei hat beschlossen, ihr Vorwahlverfahren für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr um fünf Wochen zu verschieben.Grund ist das jüngste Wiederaufflammen der Corona-Pandemie im Land.Lee Sang-min, Chef des Wahlausschusses der Minjoo-Partei Koreas, gab die Entscheidung im Anschluss an eine Vorstandssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Montag bekannt.Gemäß der Entscheidung werden regionale Vorwahltouren, die am 7. August beginnen sollten, um vier bis fünf Wochen verschoben. Demnach wird die letzte Vorwahl, die am 5. September in Seoul stattfinden sollte, auf den 10. Oktober verschoben.Sollte bis dahin keiner der sechs Finalisten eine absolute Stimmenmehrheit erreichen, wird der Präsidentschaftskandidat der Partei voraussichtlich Mitte Oktober in einer Stichwahl gewählt.