50- bis 52-Jährige können Termin für Corona-Impfung buchen

Photo : KBS News

Die 50- bis 52-Jährigen können ab 20 Uhr am heutigen Dienstag einen Termin für ihre Corona-Impfung buchen.Das teilte die staatliche Impf-Taskforce mit. Am Montagabend begannen die Buchungen bei den 53- bis 54-Jährigen.Ab 20 Uhr am Mittwoch bis 18 Uhr am Samstag wird die Buchungsseite für beide Altersgruppen freigeschaltet.Die Impfungen werden zwischen dem 16. und 28. August erfolgen. Ursprünglich war geplant, dass die Impfungen der 50- bis 54-Jährigen am 25. August zu Ende gehen.Infolge von Änderungen bei der Versorgungslage mit dem Impfstoff von Moderna wird einem Teil der Menschen in ihren Fünfzigern das Pfizer-Vakzin verabreicht. Ursprünglich war für sie lediglich das Moderna-Mittel vorgesehen.Laut der Taskforce wird jede Person, die einen Termin ausmachte, noch vor der Impfung in einer SMS darüber unterrichtet, welcher Impfstoff ihr verabreicht wird.