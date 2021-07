Parlamentarischer Unterausschuss berät über Extrabudget

Photo : YONHAP News

Der parlamentarische Ausschuss für Budget und Bilanzen berät am Dienstag und Mittwoch in seinem Unterausschuss über ein 33 Billionen Won schweres Extrabudget der Regierung.Dabei werden heftige Auseinandersetzungen zwischen der Regierungspartei, der Oppositionspartei Macht des Volks und der Regierung darüber erwartet, ob Zuschüsse wegen der Corona-Pandemie allen Bürgern gewährt werden müssen.Als weiterer Streitpunkt gilt die Absicht der Regierungspartei, das Volumen des Nachtragshaushalts aufzustocken, und zwar angesichts einer Einigung mit der Regierung vom Montag über eine deutliche Vergrößerung des Volumens der Corona-Hilfe für Kleinunternehmer.Der Budgetausschuss will den Haushaltsplan am Donnerstag verabschieden, sollten die Beratungen reibungslos verlaufen.