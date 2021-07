„Permission to Dance“ von BTS erobert Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat mit „Permission to Dance“, ihrem dritten auf Englisch gesungenen Song, die Spitze der Haupt-Single-Charts von Billboard erobert.„Billboard“ teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass „Permission to Dance“ auf dem Spitzenplatz in die Billboard Hot 100 eingestiegen sei. Zuvor hatte sich „Butter“ die siebte Woche in Folge an der Spitze der Hitparade gehalten.„Permission to Dance” wurde am 9. Juli veröffentlicht und vermittelt eine positive Botschaft im Stil von BTS.Der Song ist das fünfte Lied der Boyband, das den Spitzenplatz der Hot 100 erreichte. Sie hatte mit „Dynamite“, ihrem im letzten August veröffentlichten ersten englischsprachigen Song, zum ersten Mal diese Hitliste angeführt. Danach konnten auch „Savage Love“, „Life Goes On“ und „Butter“ an die Spitze gelangen.