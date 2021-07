SeoulAuction plant Ende Juli erste Versteigerung im zweiten Halbjahr

SeoulAuction will am 29. Juli in Daegu seine erste Auktion von Kunstwerken im zweiten Halbjahr abhalten.Die Versteigerung wird zum ersten Mal live übertragen.Angeboten werden insgesamt 156 Werke im Wert von 14 Milliarden Won oder zwölf Millionen Dollar. Dazu zählen Werke von weltberühmten Künstlern wie Andy Warhol, Gerhard Richter, Yayoi Kusama und Yoshimoto Nara.Zudem werden viele Werke koreanischer Künstler der zeitgenössischen Kunst, darunter Kim Tschang-yeul, versteigert. Auf der Liste stehen drei Werke von Kwon Jin-kyu, ein repräsentativer Bildhauer der modernen Kunst.Die Kunstwerke werden bis Samstag im Zentrum von SeoulAuction im Seouler Bezirk Gangnam und anschließend vom 27. bis 29. Juli in der Kulturhalle im Kaufhaus Shinsegae in Daegu der Öffentlichkeit gezeigt.