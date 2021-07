Alle Mitglieder der Cheonghae-Einheit kehren nach Corona-Ausbruch heute zurück

Photo : YONHAP News

Alle Besatzungsmitglieder des in Gewässern vor Afrika stationierten Zerstörers Munmu der Große werden am Dienstag in Südkorea zurückerwartet.Grund für die vorzeitige Rückkehr des 34. Kontingents der Anti-Piraten-Einheit Cheonghae an Bord des Zerstörers ist ein Corona-Ausbruch.Die Soldaten stiegen am Montag in einem afrikanischen Land nahe dem Einsatzort in zwei Mehrzweck-Tankflugzeuge ein, die für ihre Rückholung geschickt worden waren.Im Inneren der Flugzeuge wurden vor dem Start Maßnahmen zur Seucheneindämmung getroffen. Alle 16 Mitglieder, die in einem lokalen Krankenhaus behandelt worden waren, wurden ebenfalls mitgenommen.Nach der Ankunft in Südkorea werden die Soldaten in privaten und öffentlichen Behandlungszentren unterbracht. Wer stationär behandelt werden muss, wird in ein Militärkrankenhaus eingewiesen.Das Verteidigungsministerium hatte am Sonntag ein 200-köpfiges Team mit beiden Flugzeugen nach Afrika geschickt. 148 Marinesoldaten werden den Zerstörer nach Südkorea fahren, die Fahrt wird voraussichtlich 50 Tage dauern.Bisher wurden 247 von insgesamt 301 Mitgliedern des 34. Korps der Cheonghae-Einheit (82,1 Prozent) positiv auf das Coronavirus getestet. Zu den Infizierten zählen auch der Kapitän und der Vizekapitän des Schiffs. 19 von den etwa 30 Offizieren steckten sich an.50 Menschen wurden negativ getestet, während bei vier Personen eine Bewertung des Tests nicht möglich war.