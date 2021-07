ADB erhöht Wachstumsprognose für Südkorea für 2021 auf vier Prozent

Photo : Getty Images Bank

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr nach oben korrigiert.Laut dem südkoreanischen Finanzministerium erwartete die ADB in einem heute veröffentlichten Bericht ein Wachstum von vier Prozent für Südkorea, das liegt 0,5 Prozentpunkte über der letzten Prognose vom April.Die Korrektur sei dem Anstieg der privaten Anlageinvestitionen angesichts der digitalen Wirtschaft und dem Exportzuwachs bei der IT- und Transportausrüstung zu verdanken, so das Ressort. Auch habe die Zunahme der privaten Nachfrage, einschließlich einer Verbesserung der Beschäftigungslage, zur Verbesserung der Prognose beigetragen.Die ADB erhöhte zugleich die Prognose zur Inflationsrate im laufenden Jahr von 1,3 Prozent um 0,5 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent.