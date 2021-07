Innenministerium erhöht wegen großer Hitze Warnstufe

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Inneres und Sicherheit hat heute mit Wirkung ab 10 Uhr die Stufe der Krisenwarnung wegen großer Hitze angehoben.Die Warnung wurde um einen Rang auf die zweithöchste Stufe erhöht.Es handele sich um einen vorsorglichen Schritt wegen der Erwartung, dass die Hitzewarnung des Wetteramtes erweitert werde, hieß es. Für die meisten Regionen gilt heute eine Hitzewarnung.Das Innenministerium berief am Dienstagvormittag eine Dringlichkeitssitzung mit den Gebietskörperschaften ein, um Maßnahmen gegen das heiße Wetter zu überprüfen.Das Ressort wies die zuständigen Behörden und lokalen Verwaltungen an, die Hitzemaßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen zu verschärfen, darunter solche für den Schutz der gefährdeten Gruppen und gegen einen Stromausfall.Das Innenministerium kündigte an, im Falle einer landesweit zunehmenden Hitze die Krisenwarnung auf die höchste Stufe zu erhöhen und ein zentrales Hauptquartier für Maßnahmen gegen die Katastrophe in Betrieb zu nehmen.