Alle Mitglieder der Cheonghae-Einheit nach Corona-Ausbruch zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Alle Mitglieder der in Gewässer vor Afrika entsandten Truppeneinheit Cheonghae sind angesichts eines Corona-Ausbruchs an Bord ihres Schiffes heute nach Südkorea zurückgekehrt.Zwei Tankflugzeuge der Luftwaffe mit allen Mitgliedern der Einheit an Bord flogen am Montagabend am Einsatzort ab und sind am Dienstagabend auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul eingetroffen.Nach der Ankunft wurden die Soldaten in Krankenhäusern oder Behandlungszentren untergebracht. Über zehn Personen wurden in zwei Militärkrankenhäuser in Seongnam und Daejeon eingewiesen, darunter eine Person, die wegen Symptomen einer Lungenentzündung behandelt werden muss. Alle anderen sind in Behandlungszentren für Corona-Erkrankte mit leichtem Verlauf einquartiert worden.Alle Soldaten müssen sich erneut PCR-Tests unterziehen.Bei den Corona-Tests am Einsatzort wurden 247 Personen, damit 82 Prozent aller 301 Soldaten, positiv getestet. 50 Menschen wurden negativ getestet, während bei vier Personen eine Bewertung des Tests nicht möglich war.Präsident Moon Jae-in sagte unterdessen angesichts des Clusters, das Militär habe zwar seinerseits gehandelt. Jedoch lasse sich kaum die Kritik vermeiden, dass die Maßnahmen in den Augen der Bürger unzureichend und nachlässig gewesen seien. Er wolle die Kritik der Öffentlichkeit in Demut akzeptieren.Moon forderte, größte Bemühungen zu unternehmen, damit die Truppenmitglieder bestmöglich behandelt werden und schnell genesen könnten.Ministerpräsident Kim Boo-kyum entschuldigte sich dafür, dass die Regierung sich nicht sorgfältig genug um die Gesundheit der Soldaten gekümmert habe, die sich für den Staat einsetzten.Verteidigungsminister Suh Wook sagte, er spüre eine große Verantwortung. Er entschuldige sich aufrichtig bei den Soldaten der Cheonghae-Einheit, ihren Angehörigen und den Bürgern, hieß es.