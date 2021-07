Fingerloser koreanischer Rekord-Bergsteiger wird am Broad Peak vermisst

Photo : YONHAP News

Der koreanische Bergsteiger Kim Hong-bin wird vermisst, nachdem er am Sonntag den 8.047 Meter hohen Broad Peak erfolgreich bestiegen hatte.Ihm war es als erstem Menschen mit Behinderung gelungen, alle 14 Achttausender der Erde, die sich im Himalaya und Karakorum-Gebirge befinden, zu erklimmen.Er verunglückte jedoch beim Abstieg und setzte einen Notruf ab. Ein russisches Rettungsteam fand ihn, nachdem er allein über zehn Stunden lang auf seine Rettung gewartet hatte.Die Rettungskräfte stiegen zu Kim hinab, um ihn zu retten, dieser stürzte jedoch.Ein Teammitglied sagte, dass das Seil locker gewesen sei. Er sei dann heruntergegangen, doch Kim sei verschwunden. Er habe nicht sehen können, auf welche Weise er verschwunden sei.Das Rettungsteam teilte mit, dass Kim nicht in eine Spalte, so wie zunächst bekannt, sondern auf eine Schräge in Richtung der chinesischen Seite gestürzt sei.Die südkoreanische Regierung bat die Regierungen Pakistans und Chinas um die Entsendung von Rettungsmannschaften. Sie werde zudem einen Mitarbeiter des Außenministeriums zum Unglücksort schicken, hieß es.Kim hatte 1991 bei der Besteigung des Denali (früher Mount McKinley), des höchsten Bergs Nordamerikas, wegen Erfrierungen alle zehn Finger verloren. Er hatte jedoch mit großer Entschlossenheit als erster Mensch mit Behinderung den jeweils höchsten Berg der sieben Kontinente bezwungen.