Präsidialamt: Moon äußert Bedauern über Nichtzustandekommen eines Gipfels mit Suga

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat laut dem Präsidialamt Bedauern darüber geäußert, dass sein Besuch in Japan anlässlich der olympischen Spiele in Tokio und ein Gipfeltreffen mit Premierminister Yoshihide Suga nicht verwirklicht werden konnten.Er habe zugleich angeordnet, Verhandlungen auf Arbeitsebene fortzusetzen, sagte Park Soo-hyun, Chefsekretär für öffentliche Kommunikation im Präsidialamt, in einem KBS-Radioprogramm am Dienstag.Angesichts des starken Willens Japans und Südkoreas hoffe man, dass noch während der Amtszeit von Präsident Moon die Gelegenheit für ein bilaterales Gipfeltreffen geschaffen werde, hieß es.Cheong Wa Dae hatte am Montag offiziell bekannt gegeben, dass Präsident Moon nicht zur Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Japan reisen werde. Es habe zwar Fortschritte in Diskussionen gegeben, dies sei jedoch nicht genug gewesen, um Aussichten auf ein Ergebnis beim Spitzengespräch haben zu können, hatte es geheißen.