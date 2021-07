Koreanisches Corona-Medikament erhält Notfallzulassung in Indonesien

Photo : YONHAP News

Das koreanische Antikörper-Medikament gegen Covid-19, Regkirona, hat eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization) von der indonesischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (BPOM) erhalten.Das gab Celltrion, Hersteller von Regkirona, am Dienstag bekannt.Die Behörde erteilte die Notfallzulassung für die Behandlung von erwachsenen Corona-Patienten mit mildem Verlauf aus Hoch-Risiko-Gruppen und Patienten mit mittelschwerem Verlauf.Celltrion geht davon aus, dass die in Tierversuchen zur Delta-Variante des Coronavirus festgestellte neutralisierende Fähigkeit von Regkirona zur Verhinderung einer Ausbreitung von Covid-19 in Indonesien beitragen kann.Ein Vertreter des Pharmaunternehmens äußerte die Erwartung, dass anlässlich der Notfallzulassung die Exportberatungen zu dem Corona-Medikament zusätzlich in Schwung kommen würden.