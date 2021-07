US-Repräsentantenhaus beschließt Gesetz für Familienzusammenführungen mit Nordkoreanern

Photo : YONHAP News

Das US-Repräsentantenhaus hat einstimmig ein Gesetz verabschiedet, damit Korea-Amerikaner in ihren Bemühungen um ein Wiedersehen mit Verwandten in Nordkorea unterstützt werden können.Das Gesetz über getrennte Familien war von Grace Meng und Van Taylor initiiert worden. Alle 415 bei der Abstimmung anwesenden Abgeordneten hatten dafür gestimmt.Das Gesetz war bereits im März letzten Jahres von der Kammer verabschiedet worden, nicht jedoch vom Senat.Das Gesetz schreibt vor, dass das Außenministerium sich bei der südkoreanischen Regierung erkundigen soll, wie Zusammenführungen von Korea-Amerikanern und ihren Familien in Nordkorea organisiert werden können. Auch muss nach Vorgabe des Gesetzes der Sondergesandte für Menschenrechte in Nordkorea einen Bericht darüber vorlegen, wie Zusammenführungen per Videoschaltung verwirklicht werden können.Süd- und Nordkorea hatten seit 2000 über 20 Runden von Wiedersehen getrennter Familien organisiert. Koreaner in den USA, die nicht die südkoreanische Staatsbürgerschaft besitzen, konnten sich nicht um die Teilnahme bewerben.