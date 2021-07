CEO von Optimus-Fonds erhält wegen Kapitalanlagebetrugs 25-jährige Haftstrafe

Photo : YONHAP News

Der Chef des mittlerweile nicht mehr bestehenden Vermögensverwaltungsfonds Optimus hat eine 25-jährige Haftstrafe wegen Kapitalanlagebetrugs erhalten.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte Kim Jae-hyun am Donnerstag außerdem zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500 Millionen Won oder 440.000 Dollar und ordnete die Beschlagnahme von Vermögen im Wert von über 75 Milliarden Won an.Zwei führende Gesellschafter wurden zu acht Jahren Haft verurteilt.Kim und mehrere weitere Personen waren angeklagt worden, weil der Fonds aufgrund riskanter Anlagegeschäfte heftige Verlust verbucht haben soll. Den Anlegern sei hingegen versprochen worden, dass die eingesammelten 1,3 Billionen Won in öffentliche Einrichtungen und damit vergleichsweise sicher investiert würden.Offiziell bestätigt ist, dass 3.200 Anleger geschädigt wurden, jedoch soll die tatsächliche Zahl noch höher liegen. Rund 554 Milliarden Won müssen den Anlegern noch zurückerstattet werden.