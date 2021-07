US-Vizeaußenministerin kommt heute nach Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman wird am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Sherman wird heute Nachmittag in Tokio aufbrechen und später auf der Luftwaffenbasis Osan in Pyeongtaek eintreffen.Sherman sprach am Dienstag in Japan mit ihrem japanischen Amtskollegen. Vor ihrer Weiterreise nach Südkorea findet heute Vormittag ein trilaterales Treffen der Vizeaußenminister Südkoreas, Japans und der USA statt.Am Donnerstag ist der neunte Strategiedialog zwischen den Vizeaußenministern Südkoreas und der USA vorgesehen. Laut dem Außenministerium in Seoul werden beide Seiten Meinungen über die bilateralen Beziehungen, Fragen der koreanischen Halbinsel sowie die regionale und globale Lage austauschen.Wie verlautete, werde Sherman Außenminister Chung Eui-yong und Geheimdienstchef Park Jie-won Höflichkeitsbesuche abstatten. Auch das Vereinigungsministerium wolle sie besuchen.