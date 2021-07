Menschen in ihren Fünfzigern können ab heute Buchung von Impftermin nachholen

Photo : YONHAP News

Menschen in ihren Fünfzigern, die noch keinen Termin für ihre Corona-Impfung gebucht haben, können dies ab heute nachholen.Möglich ist ihnen die Terminbuchung zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Samstag. Wer nachträglich bucht, wird in einem Impfzentrum geimpft.Die Buchung ist auf der offiziellen Buchungsseite oder durch einen Anruf bei Callcentern der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention sowie der Gebietskörperschaften möglich.Große Betriebe, die über eine eigene Klinik verfügen, darunter Samsung Electronics, werden ab 27. Juli ihre Belegschaft impfen lassen. Dabei wird der Pfizer-Impfstoff verabreicht.