Südkorea erreicht mit 1.784 Corona-Neuinfektionen neuen Rekordstand

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch 1.784 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Es ist der höchste Wert seit Bekanntwerden des ersten Falls in Südkorea vor 18 Monaten.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention stieg die Gesamtzahl der bisher erfassten Corona-Infizierten im Land damit auf 182.265.Die lokal übertragenen Fälle seien weiterhin auf die Hauptstadtregion konzentriert.Bisher erhielten 32 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ihre erste Corona-Impfung. Die Quote der vollständig Geimpften liegt bei 13 Prozent.