Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaft und das Management von Hyundai Motor haben in ihren Tarifverhandlungen eine vorläufige Einigung erzielt.Beide Seiten einigten sich bei der 17. Verhandlungsrunde am Dienstag darauf, den Grundlohn um 75.000 Won (65 Dollar) anzuheben. Auch wurde vereinbart, 200 Prozent des Grundlohns und 5,8 Millionen Won (5.040 Dollar) als Stücklohn und Anreize zu zahlen.Die Gewerkschaft will am 27. Juli ihre Mitglieder über die vorläufige Einigung abstimmen lassen.