Suche nach fingerlosem Alpinisten Kim Hong-bin bisher erfolglos

Photo : YONHAP News

Die Suche nach dem am Montag im Himalaya vermissten südkoreanischen Alpinisten Kim Hong-bin ist bisher erfolglos geblieben.Ein Hubschrauber des pakistanischen Heeres konnte wegen eines Unwetters nicht wie geplant eingesetzt werden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Der koreanische Bergsteiger Kim Hong-bin wird seit Montag vermisst, nachdem er am Sonntag den 8.047 Meter hohen Broad Peak erfolgreich bestiegen hatte.Dem Alpinisten, dem alle zehn Finger fehlen, war es als erstem Menschen mit Behinderung gelungen, alle 14 Achttausender der Erde, die sich im Himalaya und Karakorum-Gebirge befinden, zu erklimmen. Er verunglückte jedoch beim Abstieg und setzte noch selbst einen Notruf ab. Ein russisches Rettungsteam fand ihn zwar, nachdem er allein über zehn Stunden lang auf seine Rettung gewartet hatte. Doch als die Rettungskräfte zu ihm hinabsteigen wollten, stürzte er weiter in die Tiefe. Ein Retter sagte, er habe nicht mitbekommen, wie Kim verschwunden sei.Kim hatte 1991 bei der Besteigung des Denali (früher Mount McKinley), des höchsten Bergs Nordamerikas, wegen Erfrierungen alle zehn Finger verloren.