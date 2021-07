Kunstsammlung von Lee Kun-hee wird der Öffentlichkeit gezeigt

Photo : YONHAP News

(Text für Videonews)(„Inwangjesaekdo“ von Jeong Seon aus dem Jahr 1751) Der Berg Inwang direkt nach der Regenzeit, das heißt zu einer Zeit wie wir sie gerade haben.Obwohl es nur in einer Farbe und mit Tusche gemalt ist, wirkt das Gemälde dreidimensional und farbig. Es handelt sich um eines der größten Meisterwerke der koreanischen Kunstgeschichte.(Schüssel-Gestell aus dem 4. oder 5. Jahrhundert) Ein aus der Zeit der Drei Königreiche stammendes Schüssel-Gestell mit Tonfiguren. Der Kampf zwischen einem Frosch und der ihn jagenden Schlange wirkt auch 1.500 Jahre nach der Herstellung noch höchst lebendig.(Weißes Joseon-Porzellan aus der Zeit vom 15. bis 16. Jahrhundert) Die reine weiße Farbe aus der Joseon-Zeit, die sich heute nicht mehr herstellen lässt. Am Boden der Schale weist eine Kennzeichnung auf die Verwaltung durch den königlichen Hof oder eine Behörde hin. Gelegentlich füllen Bilder in blauer Farbe die leeren Bereiche.(„Bulle“ von Lee Jung-seob aus den 1950er Jahren) Ein repräsentatives Werk von Lee Jung-seob. Der Bulle wirkt absolut real und vor dem roten Hintergrund besonders kräftig.(„Weißes Rind“ von Lee aus den 1950er Jahren) Demgegenüber symbolisiert das weiße Rind das Volk von Joseon, das bieder aber aufrichtig ist.135 von insgesamt 23.000 gespendeten Kunstwerken des verstorbenen Samsung-Chefs Lee Kun-hee werden der Öffentlichkeit gezeigt, darunter ein Werk des Malers Chang Wook-jin und ein bisher unveröffentlichtes Ölgemälde von Kim Whan-ki.Youn Bum-bo, Direktor des Nationalmuseums für moderne und zeitgenössische Kunst, sagte, dass Meisterwerke ausgestellt würden, mit denen sich die Geschichte der koreanischen modernen und zeitgenössischen Kunst möglicherweise neu schreiben lasse.Werke aus der Kunstsammlung von Lee Kun-hee werden im Nationalmuseum Koreas bis zum 26. September und im Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst bis zum 13. März nächsten Jahres ausgestellt. Ein Besuch ist nur mit Termin möglich.