Ausfuhren vom 1. bis 20. Juli um 32,8 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind vom 1. bis 20. Juli um 32,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Nach Angaben des Zollamtes betrug das Exportvolumen während dieser Periode nach vorläufigen Schätzungen 32,57 Milliarden Dollar.Die Halbleiterexporte wuchsen um 33,9 Prozent. Die Ausfuhren von Ölprodukten, Autos, drahtlosen Kommunikationsgeräten sowie petrochemischen Produkten nahmen zu. Dagegen schrumpften die Exporte von Computer-Peripherie um 7,8 Prozent.Die Exporte in die Europäische Union stiegen um 51,7 Prozent. Die in den Nahen Osten verbesserten sich um 51,6 Prozent und die in die USA um 38,9 Prozent.Die Einfuhren im Zeitraum vom 1. bis 20. Juli nahmen um 46,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 36,51 Milliarden Dollar zu.