23 weitere Mitglieder der Cheonghae-Einheit positiv auf Covid-19 getestet

Photo : YONHAP News

In der wegen eines Corona-Ausbruchs vorzeitig zurückgekehrten Marineeinheit Cheonghae sind 23 weitere Infektionsfälle bestätigt worden.Alle Mitglieder des in Gewässern vor Afrika eingesetzten 34. Korps der Cheonghae-Einheit wurden nach der Rückholung am Dienstagabend PCR-Tests unterzogen. 266 Soldaten seien positiv getestet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.Das entspricht 90 Prozent aller 301 Truppenmitglieder.Bei den PCR-Tests vor Ort waren 247 Infizierte erfasst worden.Der Kriegsschiff Munmu der Große, an dessen Bord das 34. Kontingent gewesen war, brach gegen 1 Uhr am Mittwoch koreanischer Zeit auf. Das Schiff wird in 50 Tagen eine 24.000 Kilometer lange Stecke nach Südkorea zurücklegen und um den 12. September im Hafen von Jinhae im Süden des Landes eintreffen.An Bord ist derzeit ein 149-köpfiges Team der Marine, das für die Übernahme des Betriebs des Kriegsschiffs entsandt worden war.