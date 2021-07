Regierung will am Wochenende Entscheidung über Corona-Regeln in Hauptstadtregion bekannt geben

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch 1.784 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Es ist der höchste Wert seit Bekanntwerden des ersten Falls in Südkorea vor 18 Monaten.In Seoul, wo die höchste Stufe der sozialen Distanzierung gilt, stieg die Zahl der Neuinfektionen stark auf über 600. In einer Sauna-Einrichtung im Bezirk Gwanak, in dem es zu einem Cluster kam, wurden zehn weitere Infektionsfälle bestätigt.In der Hauptstadtregion gilt Stufe vier, die höchste Stufe der sozialen Distanzierung, bis zum 25. Juli. Die Regierung will am Wochenende über eine Anpassung der Stufe entscheiden.Angesichts des derzeitigen starken Infektionsgeschehens halten Beobachter jedoch eine Herabsetzung der Stufe für kaum wahrscheinlich.Von der Ausbreitung von Covid-19 ist das ganze Land betroffen. Der Anteil der Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion an den Neuinfektionen übertraf den vierten Tag in Folge 30 Prozent.Die Behörden überprüfen daher Maßnahmen wie eine zusätzliche Beschränkung privater Treffen nach 18 Uhr auch in den Regionen außerhalb der Hauptstadtregion.Die aktuelle Corona-Welle wird voraussichtlich zwischen Ende Juli und Anfang August ihren Höhepunkt erreichen, wenn viele Menschen Urlaub machen. Die Regierung rief angesichts der zu erwartenden hohen Mobilität zwischen den Regionen die Öffentlichkeit wiederholt auf, nicht zur selben Zeit Urlaub zu machen.Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte, es sei jetzt nötig, kurz anzuhalten. Man bitte darum, einen sicheren Urlaub mit Abstand statt eines gemeinsamen Urlaubs mit anderen zu haben.Die 50- bis 54-Jährigen können ab heute vier Tage lang die Buchung eines Impftermins nachholen.Am Dienstag erhielten rund 150.000 Menschen ihre erste Corona-Impfung. Die Zahl der Erstgeimpften stieg damit auf 16,44 Millionen. Die Zahl der vollständig Geimpften erreicht 6,68 Millionen, was 13 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes entspricht.Angesichts der Hitzewelle werden vorläufige Testzentren zwischen 14 und 16 Uhr aufgrund einer Hitzewarnung vorläufig geschlossen. Die Regierung will eine landesweite Ausweitung des Systems zur Buchung eines Testtermins unterstützen, um die Wartezeiten so weit wie möglich zu verkürzen.