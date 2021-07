55- bis 59-Jährige werden ab Montag mit Pfizer oder Moderna-Vakzin geimpft

Photo : YONHAP News

Die 55- bis 59-Jährigen werden ab Montag gegen das Corona-Virus geimpft. Dabei kommen die Impfstoffe von Pfizer und Moderna zum Einsatz.Wie die Impf-Taskforce heute mitteilte, seien für die Impfungen ab Montag mehr als 3,56 Millionen Menschen dieser Altersgruppe impfberechtigt. 2,93 Millionen oder 82,5 Prozent von ihnen hätten mit Stand 12 Uhr am Mittwoch einen Impftermin gebucht.Wer im Zeitraum Montag bis Samstag geimpft werde, bekomme in den meisten Fällen das Mittel von Moderna gespritzt. Impflingen in der Hauptstadtregion würde aber wahrscheinlich das Präparat von Pfizer verabreicht, da die Regierung die am Mittwoch in Incheon eingetroffenen 1,86 Millionen Dosen zügig einsetzen wolle.Unterdessen können die 50- bis 54-Jährigen weiter ihren Termin buchen. Noch bis Samstag haben sie die Gelegenheit dafür.Mit Stand Mitternacht am Dienstag hatten in Südkorea 16,44 Millionen Menschen oder 32 Prozent der Bevölkerung ihre erste Corona-Impfung bekommen.