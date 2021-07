Südkoreanische Fußballauswahl betreitet Donnerstag erstes Spiel bei Olympia in Tokio

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft für die Olympischen Spiele bestreitet am Donnerstag ihr erstes Gruppenspiel in Tokio.Die Mannschaft trifft am Nachmittag im Ibaraki Kashima-Stadion in der Ibaraki-Präfektur auf Neuseeland.Die Fußballer greifen damit zwei Tage vor der Eröffnung der Sommerspiele als erste südkoreanische Sportler ins Wettkampfgeschehen ein.Südkoreas U23 hatte zuvor alle Partien gegen Neuseeland gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Juli 2012 vor den Olympischen Spielen von London. Damals hatte Südkorea mit 2:1 gewonnen.Südkorea nimmt zum neunten Mal am olympischen Fußballturnier teil. 2012 in London hatte Südkorea mit dem Gewinn der Bronzemedaille sein bislang bestes Ergebnis erzielt. Die Mannschaft von Trainer Kim Ha-bum strebt nun den Gewinn der Silber- oder Goldmedaille an.Nächste Gegner in Gruppe B sind am 25. Juli Rumänien und am 28. Juli Honduras.