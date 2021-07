Vizeaußenminister Choi: Gespräche mit Tokio kommen nach Olympia wieder in Gang

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun ist für neue Gespräche mit Japan nach dem Ende der Olympischen Spiele in Tokio zuversichtlich.Er erwarte, dass Dialog und Kommunikation zwischen Südkorea und Japan wieder zügiger vorankämen, sobald die Tokio-Spiele beendet seien. Japan richte die Spiele in einer sehr schwierigen Zeit aus.Das sagte er am Mittwoch Reportern nach seiner Rückkehr aus Japan. Dort hatte er Gespräche mit seinen Amtskollegen aus den USA und Japan geführt.Zu seinem Gespräch mit dem japanischen Vizeaußenminister Takeo Mori sagte Choi, man habe vereinbart, anknüpfend an bisherige Einigungen im Hinblick auf ein mögliches Spitzentreffen weitere Fortschritte zu erzielen.Südkorea wolle überprüfen, wie dem Nachbarn angesichts einer neuen Corona-Welle in Tokio bei der Austragung der Sommerspiele geholfen werden könne. Auch die Sicherheit der südkoreanischen Athleten vor Ort sei ein wichtiges Anliegen.Zu einer vulgären Bemerkung eines japanischen Diplomaten über den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sagte der Vizeminister, dass Seoul seine Position deutlich gemacht habe und abwarte, wie Tokio antworte.Choi räumte ein, dass die Bemerkung ein "bedeutendes Hindernis" für das Zustandekommen eines Besuchs von Moon in Japan und Treffens mit Premierminister Yoshihide Suga gewesen sei.