US-Vizeaußenministerin beginnt Besuchsprogramm in Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman beginnt am Donnerstag ihr Besuchsprogramm in Südkorea.Sherman traf am Vorabend im Anschluss an ihren Japan-Besuch im Rahmen einer Asienreise in Südkorea ein. Sie wird sich voraussichtlich ab Donnerstagvormittag mit hohen Beamten aus den Bereichen Diplomatie und Sicherheit treffen. Erwartet werden Gespräche und ein Meinungsaustausch über den politischen Kurs der Biden-Regierung in Bezug auf das bilaterale Bündnis, Fragen der koreanischen Halbinsel sowie globale Angelegenheiten wie die Reaktion auf Covid-19.Am Freitag werden Sherman und der südkoreanische Vizeaußenminister Choi Jong-kun zum neunten Strategiedialog der Vizeaußenminister zusammenkommen. Der Strategiedialog wird damit nach einjähriger Pause und erstmals nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung geführt.Beide Seiten werden dabei voraussichtlich die Ergebnisse des letzten bilateralen Gipfeltreffens im Mai überprüfen und detaillierte Maßnahmen zu deren Umsetzung diskutieren. Zu den Gipfelvereinbarungen zählen die globale Impfstoffpartnerschaft, die Verstärkung der Lieferketten für Halbleiter und Batterien mit hoher Kapazität und die Zusammenarbeit unter Verbindung der Neuen Südpolitik Südkoreas und der indopazifischen Strategie der USA. Auch sollen offenbar Maßnahmen besprochen werden, mit denen sich Nordkorea zum Dialog bewegen lässt.Sherman wird am Freitag in die Mongolei weiterreisen. Am Sonntag wird sie für ein Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi ins chinesische Tianjin reisen.