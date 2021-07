IWF belässt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft bei sechs Prozent

Photo : YONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr unangetastet bei vier Prozent belassen.Das teilte IWF-Generaldirektorin Kristalina Georgiewa am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Online-Veranstaltung mit. Der IWF hat vor, am 27. Juli Korrekturen seiner Prognose vorzulegen.Die Organisation hatte im Januar 5,5 Prozent Wachstum für die Weltwirtschaft vorhergesagt. Die Prognose war im April um 0,5 Prozentpunkte auf sechs Prozent nach oben korrigiert worden.Die IWF-Chefin fügte hinzu, dass sich die Aussichten für einzelne Länder abhängig vom Impftempo und der Finanzlage geändert hätten.Für die Aufrechterhaltung des Erholungstrends sollte die Impfquote in der Welt dieses Jahr auf mindestens 40 Prozent gesteigert werden und bis Mitte nächsten Jahres auf 60 Prozent.Beim derzeitigen Impftempo werde die Covid-19-Pandemie auch bis Ende nächsten Jahres nicht zu Ende sein, warnte sie.