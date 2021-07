Tropische Nächte in Großstädten und Küstengebieten

Photo : YONHAP News

In Seoul und weiteren Großstädten sowie in Küstengebieten Südkoreas ist es zu tropischen Nächten gekommen.Laut dem Wetteramt fiel das Quecksilber in der Nacht auf Donnerstag infolge der verbliebenen Hitze vom Tag und warmer Luft aus südöstlicher Richtung nicht unter 25 Grad.In Seoul fiel die Temperatur lediglich bis auf 26,6 Grad, in Incheon auf 27,2 Grad und in Suwon auf 25,9 Grad. In Cheongju lag der Tiefstwert bei 25,6 Grad, in Mokpo bei 25,3 Grad und in Busan bei 25,2 Grad. In Jeju waren es 26,4 Grad, in Seogwipo 26,2 Grad.Am Donnerstag gilt für die meisten Regionen eine Hitzewarnung. Die Tageshöchstwerte sollen bei etwa 35 Grad liegen, im Binnenland wird mit über 38 Grad gerechnet.