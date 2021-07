Weltverband koreanischer Unternehmer im Ausland will 1.400 Geschäftsleute ausbilden

Die Weltföderation von Verbänden koreanischer Auslandsgeschäftsleute, World-OKTA, will im Rahmen ihres jährlichen Ausbildungsprogramms bis November 1.400 koreanische Geschäftsleute der nächsten Generation ausbilden.Die Next Generation Global Start-up & Trade School werde bis November in 18 Städten in elf Ländern stattfinden, teilte Vorsitzender Ha Yong-hwa am Donnerstag mit.In der diesjährigen Handelsschule würden Programme angeboten, die entsprechend der Beschleunigung des Online-Marketings und der Digitalisierung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zur Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt beitragen könnten, hieß es.Die Veranstaltung wurde 2003 eingeführt und findet dieses Jahr angesichts der Corona-Lage in den jeweiligen Ländern on- und offline statt.Daran können Auslandskoreaner der 1,5. bis 4. Generation unter 39 Jahren teilnehmen. Zu den Programminhalten gehören Handelsgeschäfte, das Know-how über die Existenzgründung sowie die koreanische Identität. Bis letztem Jahr hatten 23.000 Menschen die Handelsschule absolviert.