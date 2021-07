Außenminister Chung trifft US-Vizeaußenministerin Sherman

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat sich am Donnerstag mit US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman getroffen.Sherman war am Vorabend in Südkorea eingetroffen.Bei dem Treffen am Ministeriumssitz in Seoul tauschten sie Meinungen über Folgemaßnahmen zum letzten bilateralen Gipfel, Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel sowie regionale und globale Fragen aus.Chung und Sherman hätten das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einer Schaffung dauerhaften Friedens bekräftigt, das die Präsidenten beider Länder bei ihrem Treffen im Mai bestätigt hätten, so das Außenministerium. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass Diplomatie und Dialog für die Erreichung dieses Ziels unerlässlich seien.Chung sagte, es freue ihn, dass Sherman, die sich im Südkorea-USA-Bündnis und der nordkoreanischen Nuklearproblematik gut auskenne, Vizeaußenministerin geworden sei. Er bat sie, künftig mit der südkoreanischen Seite intensiv zu kommuzieren und kooperieren und sich zugleich um die Entwicklung der bilateralen Allianz zu bemühen.Sherman äußerte, dass die USA die Entwicklung des Bündnisses mit Südkorea, Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Stabilität und Wohlstand in Nordostasien und dem indopazifischen Raum, für sehr wichtig hielten. Angesichts dieser Tatsache sei ihr Südkorea-Besuch vorangetrieben worden.Laut dem Außenministerium tauschten sie sich über wichtige regionale und globale Angelegenheiten, darunter die Krise in Myanmar und den Klimawandel, aus. Sie hätten vereinbart, die bilaterale Zusammenarbeit zu verstärken.Sherman reist am Freitag in die Mongolei weiter. Am Sonntag wird sie in die chinesische Stadt Tianjin reisen, und dort unter anderem den chinesischen Außenminister Wang Yi zu treffen.