Südkorea startet mit Niederlage ins olympische Fußballturnier

Photo : YONHAP News

Südkorea ist mit einer Niederlage ins olympische Fußballturnier gestartet.Die Mannschaft verlor am Donnerstag im Ibaraki Kashima Stadion ihr Auftaktspiel in Gruppe B gegen Neuseeland mit 0:1.Stürmer Chris Wood vom englischen Premier League-Verein FC Burnley hatte in der 70. Minute den Siegtreffer erzielt.Für Südkoreas U23 war es die erste Niederlage gegen Neuseeland. Auch bedeutet die Niederlage im ersten Spiel einen Rückschlag für die Ambitionen, nach dem Gewinn der Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in London erneut Edelmetall zu gewinnen.Südkorea spielt am Sonntag gegen Rumänien, letzter Gruppengegner ist am kommenden Mittwoch Honduras.Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe schaffen es in die K.o.-Phase.Das Fußballspiel war der erste Wettkampf bei den Tokio-Spielen mit südkoreanischer Beteiligung. Offiziell eröffnet werden die Olympischen Spiele am heutigen Freitag.