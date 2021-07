Umfrage zu Präsidentschaftsbewerbern: Gyeonggi-Gouverneur baut Vorsprung vor Ex-Chefstaatsanwalt aus

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der Gyeonggi-Provinz Lee Jae-myung hat laut dem Ergebnis einer Umfrage in der Gunst der Wähler zulegen können.Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage mehrerer Meinungsforschungsinstitute zu den Präsidentschaftsbewerbern ergab, dass Lee Jae-myung seinen Vorsprung vor dem früheren Chefstaatsanwalt Yoon Seok-youl ausbauen konnte.Für die gemeinsame Umfrage wurden von Montag bis Mittwoch rund 1.000 Erwachsene befragt. 27 Prozent der Befragten hätten geantwortet, dass Lee als Präsident geeignet wäre. Das war ein Plus von einem Prozentpunkt verglichen mit der Vorwoche.Yoon, Präsidentschaftsbewerber des Oppositionsblocks, wurde von 19 Prozent der Wählerinnen und Wähler unterstützt, das war ein Prozentpunkt weniger als letzte Woche.Die Unterstützung für den früheren Chef der Regierungspartei, Lee Nak-yon, lag unverändert bei 14 Prozent. Er rangiert damit in der Wählergunst an dritter Stelle. Hinter ihm folgt der Abgeordnete Hong Joon-pyo von der führenden Oppositionspartei Macht des Volkes, der vier Prozent Wählerunterstützung erhielt.Auch im hypothetischen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lee und Yoon liegt der dem Regierungslager nahe stehende Gouverneur mit 46 Prozent Unterstützung vor Yoon, den 33 Prozent der Befragten wählen würden. In der Umfrage vor zwei Wochen hatten 43 Prozent Lee unterstützt und 33 Prozent Yoon.Das Konfidenzniveau der Umfrage wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Durchgeführt wurde sie von den Instituten Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International und Hankook Research.