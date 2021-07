Präsident Moon verschiebt wegen Corona-Pandemie seinen Urlaub

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat aufgrund der Dringlichkeit der Corona-Lage seinen Sommerurlaub verschoben.Die Entscheidung teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit. Ursprünglich wollte der Staatschef Anfang August in den Urlaub gehen.Moon hatte 2019 seinen Sommerurlaub abgesagt, um gegen die von Japan verhängten Ausfuhrbeschränkungen vorzugehen.Im vergangenen Sommer hatte Moon zunächst wie geplant seinen Urlaub in seinem Privathaus in Yangsan im Südosten des Landes angetreten. Wegen schwerer Unwetterschäden in den zentralen Regionen hatte er den Urlaub aber abgebrochen und von seinem Präsidentensitz in Seoul aus das weitere Vorgehen koordiniert.