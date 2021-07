Gewerkschaft und Management von GM Korea erzielen vorläufige Tarifeinigung

Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaft und das Management von GM Korea haben in ihren Tarifverhandlungen eine vorläufige Einigung erzielt.Laut dem Autobauer einigten sich beide Seiten bei der 14. Verhandlungsrunde am Donnerstag darauf, den Grundlohn um 30.000 Won (26 Dollar) zu erhöhen und einen Anreiz in Höhe von 4,5 Millionen Won (3.900 Dollar) zu zahlen.Angesichts einer befürchteten Umstrukturierung im Werk in Bupyeong in Incheon wegen nicht feststehender künftiger Produktionspläne wurde vereinbart, gemeinsam Bemühungen zu unternehmen, damit der Fabrik möglichst viele Aufträge zugewiesen werden.Die Gewerkschaft will bald ihre Mitglieder über die vorläufige Einigung abstimmen lassen. Sollte mindestens die Hälfte der Teilnehmer dafür stimmen, werden die Verhandlungen offenbar noch vor Anfang August abgeschlossen. Andernfalls muss die Gewerkschaft mit dem Management neu verhandeln.Beide Seiten hatten am 27. Mai ihre Tarifverhandlungen aufgenommen.