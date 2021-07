Menschen in ihren Fünfzigern können bis Samstag Impftermin buchen

Photo : KBS News

Menschen in ihren Fünfzigern können bis 18 Uhr am Samstag einen Termin für ihre Corona-Impfung buchen.Wer während dieser Frist nachträglich einen Termin ausmacht, wird in einem Impfzentrum geimpft.60- bis 74-Jährige, die zwar im ersten Halbjahr einen Impftermin reserviert hatten, diesen aber nicht wahrnehmen konnten, können ebenfalls bis 18 Uhr am Samstag einen neuen Termin buchen.Laut der Impf-Taskforce nahmen mit Stand 0 Uhr am Donnerstag 77,2 Prozent der Impfberechtigten dieser Gruppen eine Buchung vor.Impflinge sollen vor der Impfung per SMS erfahren, welcher Impfstoff verabreicht werde, hieß es.