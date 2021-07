US-Außenministerium will in Nordkorea-Frage möglicherweise mit China kooperieren

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit China in Nordkorea-Angelegenheiten angedeutet.Die USA würden die Zusammenarbeit mit China suchen, wenn die Interessen im Einklang stünden, sagte Amtssprecher Ned Price am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Nordkorea sei einer der Bereiche, in dem es zumindest eine gewisse Übereinstimmung gebe.Vizeaußenministerin Wendy Sherman wird von Sonntag bis Montag China besuchen. Es ist die letzte Station ihrer Nordostasienreise, die sie auch nach Japan, Südkorea und in die Mongolei führte oder führt.Im Hinblick auf den geplanten China-Besuch sagte der Sprecher, dass die Beziehungen in ihrer Gesamtheit auf der Agenda stünden. Dies umfasse Bereiche, in denen Wettbewerb oder Feindseligkeit herrsche, aber auch Bereiche mit Potenzial für eine Kooperation.Die USA strebten weiterhin nach einer Verbesserung der Menschenrechtsbedingungen in Nordkorea und seien noch immer besorgt über die dortige Situation.Weiter bestätigte der Sprecher, dass die USA keine Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen planten.