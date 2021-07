Erstes koreanisches Mädchen aus dem Reagenzglas wird auf natürliche Weise Mutter

Photo : YONHAP News

Das erste koreanische Mädchen aus dem Reagenzglas ist auf natürliche Weise Mutter geworden.Das gab das Team um Professor Ku Seung-yup von der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität am Freitag bekannt.1985 seien nach der In-vitro-Befruchtung Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge, zur Welt gekommen. Das Mädchen habe 2019 durch eine natürliche Geburt selbst ein Kind geboren.Die Frau habe nach der 39. Schwangerschaftswoche ein 3,165 Kilogramm schweres Mädchen zur Welt gebracht. Dieses habe sich ganz normal entwickelt, hieß es.Das Forscherteam hofft, dass dieses Beispiel die Öffentlichkeit davon überzeugen kann, dass auch im Reagenzglas gezeugte Kinder später gesunden Nachwuchs haben können.Das erste durch künstliche Befruchtung gezeugte Kind in Südkorea war per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Es handelte sich damals um das vierte Kind aus dem Reagenzglas in Asien, nachdem dies zuvor in Singapur, Japan und Taiwan gelungen war.Der Fall der Frau wurde in der neuesten Ausgabe der englischen Version der Zeitschrift der Koreanischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie „Obstetrics & Gynecology Science“ vorgestellt.