Vizeaußenminister Südkoreas und der USA führen Strategiedialog

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun kommt heute mit seiner US-Amtskollegin Wendy Sherman zum neunten Strategiedialog der Vizeaußenminister zusammen.Der Strategiedialog fand zuletzt im Juli letzten Jahres statt und wird damit zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung abgehalten.Es wird erwartet, dass beide Seiten dabei über Wege zur Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche und des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA diskutieren werden. Auch werden sie offenbar ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel austauschen.Sherman befindet sich derzeit auf einer Asienreise, die sie am 18. Juli zunächst nach Japan geführt hatte.Sie wird im Anschluss an den Südkorea-Besuch noch heute in die Mongolei weiterreisen. Am Sonntag wird sie zu einem zweitägigen Besuch nach China reisen und unter anderem Außenminister Wang Yi treffen.