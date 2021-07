Signal von Satellitentelefon des vermissten Alpinisten Kim in chinesischem Gebiet erfasst

Photo : YONHAP News

Ein Signal des Satellitentelefons des am Broad Peak vermissten koreanischen Alpinisten Kim Hong-bin ist auf chinesischem Territorium erfasst worden.Ein Vertreter des Außenministeriums in Seoul teilte am Donnerstag mit, dass das pakistanische Militär über eine entsprechende Berichterstattung informiert habe. Derzeit würden die Einzelheiten ermittelt.Der Bergsteiger ohne Finger wird seit Montag vermisst, nachdem er am Sonntag den Achttausender im Karakorum-Gebirge erfolgreich bestiegen hatte.Wie verlautete, habe das pakistanische Militär neun Kilometer südöstlich des K2 ein Signal des Satellitentelefons empfangen, das Kim bei sich hatte. Es konnte nicht festgestellt werden, ob sich Kim in der Nähe des Telefons befinde und wie es ihm gehe.Der Broad Peak liegt auf der Grenze zwischen Pakistan und China und etwa acht Kilometer vom K2 entfernt.Auch am Donnerstag erschwerte ein Unwetter die Suche per Hubschrauber.