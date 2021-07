Strengste soziale Distanzierungsregeln in der Hauptstadtregion gelten weiter

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion gelten die strengsten sozialen Distanzierungsregeln für zwei weitere Wochen und damit bis zum 8. August.Das gab Innenminister Jeon Hae-cheol am Freitag bekannt.Demnach dürfen sich bis 18 Uhr höchstens vier Personen treffen, nach 18 Uhr maximal zwei Personen. Einzige Ausnahme sind Zusammenkünfte von Personen desselben Hausstands.Die Maßnahme sei unvermeidlich, um die Ausbreitung von Covid-19 in allen Lebensbereichen zu bremsen, sagte der Minister. Er wies noch einmal auf den Ernst der Lage angesichts der vierten Corona-Welle in Südkorea hin. Während der dritten Welle Ende letzten Jahres habe die tägliche Zahl der Neuinfektionen bei etwa 660 gelegen. Zurzeit liege man in einem Bereich von etwa 1.410. Die Zahl der Neuinfektionen in der Hauptstadtregion sei außerdem im Vergleich zur ersten Juli-Woche um rund 24 Prozent gestiegen, hieß es.Jeon bat die Bürger darum, von unnötigen Treffen und Versammlungen sowie Reisen am Wochenende Abstand zu nehmen.Unterdessen wurden bis Mitternacht 1.630 neue Corona-Infektionen in Südkorea gemeldet.