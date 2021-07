Handelsministerin verlangt Führungsrolle von Ottawa-Gruppe und USA für WTO-Reform

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee hat gefordert, dass für eine erfolgreiche Reform der Welthandelsorganisation (WTO) die Ottawa-Gruppe und die USA Führungsstärke zeigen sollten.Entsprechendes sagte Yoo beim per Videokonferenz abgehaltenen Handelsministertreffen der Ottawa-Gruppe am Donnerstag. Die WTO müsse praktische Lösungen für Probleme vorlegen, mit denen die gesamte Welt konfrontiert sei, darunter Covid-19 und die Überfischung der Meere.Die Ottawa-Gruppe ist eine Gruppe innerhalb der WTO für Diskussionen über deren Reform. Sie zählt 14 Mitglieder, darunter Südkorea, Kanada, Australien, Singapur, Chile, Großbritannien und die Europäische Union.Zur Sitzung am Donnerstag wurde die US-Handelsbeauftragte (USTR) Katherine Tai eingeladen. Die USA sind kein Mitglied der Ottawa-Gruppe.Die Handelsminister teilten die Ansicht, dass auf WTO-Ebene Maßnahmen gegen die pandemiebedingte globale Lieferkettenkrise getroffen werden müssen. Sie betonten, dass die WTO für die Bewältigung der Corona-Krise zu einer reibungslosen Produktion und Lieferung unentbehrlicher Arzneimittel, darunter Impfstoff, beitragen müsse.