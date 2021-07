Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio beginnt

Photo : YONHAP News

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio hat begonnen.Die Spiele beginnen mit einer Corona-bedingten einjährigen Verspätung.Die um 20 Uhr begonnene Eröffnungszeremonie im Nationalstadion in Tokio steht unter dem Motto „United by Emotion“ (Vereint durch Emotionen).Während der 17-tägigen Sommerspiele werden etwa 11.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in 33 Sportarten um 339 Goldmedaillen kämpfen. Südkorea will mindestens sieben Goldmedaillen gewinnen und unter die ersten Zehn der Gesamtwertung kommen.Aufgrund der Corona-Lage steht der Sportgeist im Mittelpunkt. Der Eröffnungszeremonie wohnen rund 950 Funktionäre und Gäste bei, darunter etwa 20 Regierungs- und Staatschefs. Unter den Teilnehmern ist Emmanuel Macron der einzige Staatschef aus den G7-Staaten. Südkorea wird von Sportminister Hwang Hee vertreten.Der zunächst angestrebte Besuch des südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae-in in Tokio kam nach langem Tauziehen wegen Meinungsdifferenzen über ein bilaterales Gipfelgespräch nicht zustande.Unterdessen wurden heute 19 zusätzliche Corona-Neuinfektionen unter den Teilnehmern bestätigt. Damit stieg die Zahl der Infizierten unter den Olympia-Teilnehmern auf 106. Die tägliche Zahl der Corona-Fälle in Tokio lag heute bei 1.979, was den höchsten Stand seit sechs Monaten darstellt.