Kulturministerium bestimmt „Xinqi“ zu chinesischer Übersetzung für Kimchi

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Kulturministerium hat seine Übersetzungsrichtlinien für staatlich anerkannte Terminologie überarbeitet.Das Ressort wird demnach „Xinqi“ als offizielle chinesische Übersetzung für Kimchi verwenden.Die Überarbeitung trat am Donnerstag inmitten der jüngsten Kontroversen über die vorherige, irreführende Übersetzung „Paocai“ in Kraft. Paocai ist in China eigentlich ein repräsentatives fermentiertes Gemüse. In den überarbeiteten Richtlinien wurde Paocai als chinesische Übersetzung gestrichen.Das Ministerium erklärte, es hoffe, dass die Änderungen dazu beitragen würden, die Verwirrung über koreanischen Kimchi und chinesischen Paocai zu beseitigen.Das Landwirtschaftsministerium hatte bereits 2013 „Xinqi“ als chinesisches Wort für Kimchi vorgeschlagen, nachdem es mehrere Tausend chinesische Aussprachen analysiert, Dialekte überprüft und Expertenmeinungen eingeholt hatte.